11.11.2021, 07:11
Контавейт не остановить — одиннадцатая победа подряд! Выиграет итоговый тунир?
Foto: Kiur Kaasik
На стартовавшем в мексиканской Гвадалахаре итоговом теннисном турнире WTA эстонка Анетт Контавейт одержала победу в своем первом матче в группе Теотиуакан — повержена чешка Барбара Крейчикова.
Счет по сетам - 6:3, 6:4. Эта победа стала 11 подряд для Анетт. В течение этой беспроигрышной серии она победила на турнирах в Москве и Клуж-Напока.
Во втором матче группы еще одна представительница Чехии, Каролина Плишкова, обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в трех сетах.
Сегодня стартует группа Чичен-ица - Арина Соболенко, Мария Саккари, Ига Швентек, Паула Бадоса.