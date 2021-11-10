Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси

"Канцлер Меркель сегодня обсудила по телефону с президентом Путиным ситуацию на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в качестве инструмента бесчеловечно и неприемлемо и попросила президента Путина повлиять на происходящее", — написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем микроблоге в Twitter.

Почему Меркель позвонила Путину, а не Лукашенко

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Меркель говорила о миграционном кризисе с Путиным, а не напрямую с Лукашенко, Зайберт указал, что правительство ФРГ исходит из того, что Москва обладает существенным влиянием на Минск и разговор с российским президентом будет услышан и там.

По его словам, Меркель изложила бы позицию Берлина по проблеме использования мигрантов в качестве инструмента, о которой она говорила с Путиным, и любому официальному представителю Беларуси. Вместе с тем, как напомнил Зайберт, Меркель попыталась вступить в контакт с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года, но в Минске данный диалог сочли нежелательным.

Приток мигрантов в ЕС через Беларусь

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны — участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей.