У самолета эстонской авиафирмы сломался мотор в воздухе. Владелец фирмы: "Shit happens"(7)
"Mayday Mayday Mayday", — сообщила команда самолета и потребовала незамедлительно совершить аварийную посадку на аэродроме Франкфуртского аэропорта.
Все дело в том, что с правым мотором самолета произошла неисправность, когда самолет уже находился в воздухе.
Председатель правления Airest Алексей Лупицкий сообщил Delfi, что это был товарный самолет и все члены команды живы и здоровы. "Shit happens, но сейчас все хорошо", — добавил он.
После посадки самолет еще около 25 часов провел во Франкфурте. Лупицкий сказал, что моторы постоянно и тщательно обслуживаются, поэтому отсутствует опасность того, что самолеты вдруг начнут падать, пролетая, например, над Ласнамяэ.
Airest — эстонская авиационная фирма, основанная на частном капитале в январе 2002 года.