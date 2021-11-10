Приговор вступил в силу: лидер кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич проведет в тюрьме 12 лет и будет выслан из Эстонии

"В производство была принята только кассационная жалоба прокурора. Она касается вопросов конфискации имущества и оправдания Роберта Грибовского. В случае Грибовского в уездном суде не стали рассматривать как доказательство перевод протокола о слежке, поскольку его составил один переводчик, а подписал другой. Госсуд теперь рассмотрит, можно ли эти доказательства использовать при решении уголовных дел", — сообщил порталу rus.err.ee пресс-секретарь Госсуда Арно Пыдер.

В июне Таллиннский окружной суд существенно ужесточил сроки тюремного заключения для лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, и других участников группировки.

В частности, суд аннулировал приговор о восьмилетнем лишении свободы 59-летнего гражданина России Гулевича и вынес ему новый приговор — 12 лет тюрьмы за создание организованной преступной группировки и за руководство ею.

Окружной суд дополнил список наказаний Гулевичу решением о высылке его из Эстонии с запретом на въезд в страну в течение 10 лет. Эта мера будет применена к нему после отбытия основного наказания.