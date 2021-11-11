Мир бодибилдинга переживает очередной трагический уход — умер Виктор Ричардс

Ричардс родился в Нигерии, еще до переезда в США. Он считается одним из первых "монстров массы".

У него была отличная форма без огромного живота. Обладая впечатляющей мышечной массой, Виктор также имел отличные пропорции. Виктор Ричардс — бодибилдер старой школы и, вероятно, обладатель лучшей генетики в ​​истории этого спорта. Когда ему было всего 16 лет, он выглядел так, как будто занимается поднятием тяжестей уже несколько десятилетий.

Профессиональный бодибилдинг никогда не входил в его планы, но он помогал ему обучать других и помогать им полностью раскрыть свой потенциал.

На заре бодибилдинга Ричардс равнялся на Арнольд Шварценеггера и Серхио Олива. Это неудивительно, учитывая его массивное телосложение и страсть к спорту.

Как сообщает сайт generationiron.com, Виктор скончался в возрасте 56 лет. На момент написания статьи причина смерти не была определена, хотя некоторые предполагают, что причиной мог быть сердечный приступ.

Ранее мир бодибилдинга попрощался с Шоном Роденом и Джорджом Петерсоном.