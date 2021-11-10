Полиция задержала медсестру, подозреваемую в подделке справок о вакцинации

Женщине предъявлено подозрение в должностном подлоге и получении взятки. Согласно подозрению, медицинская сестра выдавала справки об иммунизации против Covid-19 невакцинированным людям и брала за это взятки. Первоначальное подозрение касается почти 20 эпизодов, но в ходе делопроизводства эта цифра может измениться.

Также полицейские задержали пятерых посредников, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве. Согласно подозрению, они помогали медсестре находить клиентов, которые были готовы платить за поддельные справки об иммунизации. В ходе дальнейшего ведения делопроизводства выяснится, сколько человек получат подозрение в даче взятки.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) Атса Кюбарсеппа, спрос на поддельные сертификаты иммунизации вырос после ужесточения действующих ограничений, например, люди стали в социальных сетях искать контакты и возможности для покупки справки.

„Справка об иммунизации с точки зрения закона является таким же важным документом, как паспорт или ID-карта, и подделка справки и ее использования являются нарушением закона. Вакцинирование — сейчас очень актуальная в обществе тема, поэтому цель полиции — выяснить, зарабатывает ли кто-то на этом незаконным путем или совершает другие нарушения. Собирая информацию, мы установили личность одной сотрудницы сферы здравоохранения, которой предъявили сегодня подозрение", — сказал Кюбарсепп. По его словам, выдача такой справки невакцинированным лицам подрывает как весь процесс вакцинации, так и усилия корректно соблюдающих ограничения людей и перегруженных работой врачей.