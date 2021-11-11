11.11.2021, 18:30
Месяц назад Эстония официально получила нового президента. Керсти Кальюлайд: ”Нужно быть и Арнольдом Рюйтелем, и Тоомасом-Хендриком Ильвесом”(18)
Ровно месяц назад Керсти Кальюлайд передала полномочия президента Эстонии Алару Карису. "Я всегда оставляла правительству возможность первым разобраться в этих вопросах, в том числе в вопросах ценностей, в которые мне приходилось вмешиваться позже", – так сказала она в своем последнем интервью в качестве президента Эстонской Республики, опубликованном в издании "Эстонский Экспресс".