Месяц назад Эстония официально получила нового президента. Керсти Кальюлайд: ”Нужно быть и Арнольдом Рюйтелем, и Тоомасом-Хендриком Ильвесом”

Вы были довольно строптивым президентом.

Что ж, основанием, чтобы сказать ”да” или ”нет”, было для меня не то, насколько пуст или заполнен был мой день, большим ли другом был приглашающий. Когда мне пришлось выбирать между разрезанием ленточки и приютом для детей-инвалидов, я пошла в приют. Мы отправлялись туда, где кому-то плохо. Если посчитать разрезанные мною ленточки, то их очень мало.

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Вы не исчезнете для Эстонии?

Не исчезну. Я заверила всех: для вас я существую по-прежнему. Очень милый мальчик с особыми потребностями в одном таллиннском детском доме спросил у меня: ”А что станет, когда вы больше не будете президентом? Пожалуйста, останьтесь”. Я ответила: ”Ничего не случится, если вы меня позовете, я приду”.

Я действительно не строю планов на будущее. И мой младший ребенок очень доволен, что мама вернется. Теоретически хочу отдохнуть, но, с другой стороны, если у меня нет графика, начинаю думать, а что же теперь делать. Надеюсь, какое-то время пробуду в таком режиме, без круглосуточных обязанностей.