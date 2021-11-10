Кая Каллас объяснила решения правительства, принятые в связи с вызванным COVID-19 кризисом

Член Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер спросил у главы правительства о тестировании учеников в школах. Он отметил, что уже в марте научный совет предлагал начать тестирование в школах, а Министерство образования и науки сообщило, что на эти цели будет выделено 850 000 евро. Сеэдер отметил, что в действительности тесты были закуплены в конце октября и в начале ноября. Тестирование было начато слишком поздно и весь тендер был раскритикован разными сторонами. Он задал вопросы о том, почему правительство полгода не могло принять решение, а затем приняло решение в спешке, а также каким образом был организован тендер на закупку экспресс-тестов.

Премьер-министр Кая Каллас сослалась на исследование, проведенное летом среди родителей. Оно показало, что родители в гораздо большей степени готовы вакцинировать, чем тестировать своих детей. По словам Каллас, на основании этого исследования в правительстве были разработаны инструкции по тестированию учеников в школах. В первую очередь тестировать следовало учеников, контактировавших с заболевшими. Когда число заболевших начало резко расти, было решено провести массовое тестирование во всех школах, чтобы выявить зараженных как можно быстрее.

14 октября правительство приняло решение о том, что во всех школах тестирование будет начато после каникул, то есть 1 ноября. ”Тестирование в школах стали проводить после каникул. Оно прошло успешнее, чем ожидалось”, — сказала Каллас. Она отметила, что за неделю было выявлено более 900 позитивных случаев, которые были в дальнейшем подтверждены ПЦР-тестом.

По словам Каллас, экспресс-тесты выявили и тех зараженных, у которых еще не проявились симптомы. Они остались дома и благодаря этому были прервано распространение вируса.