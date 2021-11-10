Юрген Лиги резко раскритиковал Михаила Кылварта: боярин со связями в преступном мире навязывает русскую культуру и русский язык

Лиги, пишет, что когда он смотрит интервью с Кылвартом, то не может отделаться от чувства, что "у эстонцев исчез инстинкт самосохранения и заменился комплексом неполноценности".

"Журналиста даже не делают вида, что спрашивают что-то, Кылварт не делает вида, что отвечает, а комментарии — мол отличный мужик и владеет боевыми искусствами. Я вижу боярина со связями в преступном мире и звезду ежегодника КаПо, который навязывает русскую культуру и русский язык, купается в деньгах налогоплательщиков и в единоличной власти, гарантированной негражданами, и даже не попытался способствовать сотрудничеству и дискуссии. Вместо человека — маска", — написал Лиги, отметив, что говорит о ценностях.

По словам Лиги, в Таллинне не слушают никаких архитектурных, зеленых, социальных и культурных идей по развитию. "Коррупционные новости не прекращаются, но всем все равно", — заявил он.

Лиги также раскритиковал решение Таллинна перевести школы на дистанционное обучение, тогда как государство пытается сохранить контактное обучение: "Никто на самом деле не знает, по какому праву, почему в школах Ласнамяэ не вакцинируются, что это за такое обоснование, что никто не может получать образовательное преимущество из-за вакцинации?"

"Уровень вакцинации в Ласнамяэ обратно пропорционален проценту его обожествления. Никто не интересуется. Русскоязычная школа, русский диктант, Таллинн как центр русскоязычного предпринимательства, никто не спрашивает, какие дополнительные ценности помимо коррупции и отмывания денег это принесло бы нам”, — негодует Лиги.

Лиги также недоволен тем, как Кылварт ведет себя в горсобрании: "Это Путин, а не мэр столицы Эстонии. По-своему стильный, это правда, как и Владимир Владимирович, но камон!" Горсобрание же он назвал парламентом российской столицы, а не эстонской.