На следующей неделе в таллиннских школах 30-50% учеников будут учиться дистанционно

Как сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, на прошлой встрече с руководителями школ была проанализирована текущая ситуация, также обсудили возможности дальнейшей организации учебного процесса.

”Ученики 4-8 классов таллиннских школ были отправлены сразу после каникул на дистанционное обучение, нынешняя ситуация показывает, что мера себя оправдала, — сказал мэр. — По данным Департамента здоровья, наибольшее число зараженных наблюдается по-прежнему среди подростков в возрасте 10-14 лет, этот показатель снизился на 11 процентов. Хотя количество очагов заражения в столичных школах увеличилось, несмотря на меры предосторожности: частичное дистанционное обучение и экспресс-тестирование. Однако, согласно данным Департамента здоровья, показатель инфицирования стабилизировался, что дает надежду на некоторое улучшение ситуации, поэтому изменение условий дистанционного обучения обосновано. В ходе обсуждения этой темы с руководителями школ мы пришли к заключению, что у части классов общеобразовательных школ сохранится частичное дистанционное обучение — с учетом текущей ситуации в каждом конкретном учебном заведении”.

Таким образом, в течение следующих двух недель — с 15 по 26 ноября — организация учебного процесса в столичных школах будет проводиться с сохранением для 30-50% учеников дистанционного обучения. Каждая школа самостоятельно будет определять этот объем, исходя из характера очагов заболевания, показателей заболеваемости учеников и персонала, а также необходимости внедрения мер по борьбе с коронавирусом (в том числе и профилактических) для продолжения учебного процесса. Это решение не касается организации учебной работы для детей с особыми образовательными потребностями.

Согласно данным Департамента здоровья от 8 ноября, имеются некоторые признаки снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией — коэффициент инфицирования R снизился с показателя 1,2 до 1. Однако по-прежнему высоки как абсолютное число заболевших, так и уровень заболеваемости на 100 000 жителей среди школьников, особенно в возрасте 10-14 лет. По данным Департамента здоровья, в столичных школах по состоянию на 8 ноября в общей сложности был зафиксирован 61 очаг инфекции, в них общей сложности 1156 случаев заболевания, из которых 958 приходятся на учеников и 198 — на школьных работников.