На площади Вабадузе открылся пункт тестирования, консультирования и вакцинации

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что в ситуации, когда услуга вакцинации является доступной, а перед введением вакцины можно получить консультацию, население активно пользуются такой возможностью.

”В пунктах консультирования и вакцинации, работавших с 20 октября, прививку уже получили почти 6000 человек, — сказала вице-мэр. — Такое количество подтверждает, что оказание услуги необходимо продолжить, сделав ее максимально доступной для населения. В открывающемся на площади Вабадузе пункте тестирования, консультирования и вакцинации от COVID-19 мы сможем принимать до 250 человек в день. Вводиться будут как вакцины первичного курса, так и бустерные дозы. Кроме того, на месте можно будет сделать PCR-тест, что также крайне важно для прекращения цепочки инфицирования”.

В пункте на площади Вабадузе можно будет выбрать любую из использующихся в Эстонии вакцин, в том числе Pfizer/BioNTech и Moderna (необходимо введение двух доз) или Janssen (достаточно одной дозы). PCR-тест с направлением будет бесплатным, без направления тестирование обойдется в 44 евро.

Если по каким-то причинам человек не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, в Таллинне он может пригласить вакцинационную бригаду на дом. Предварительная регистрация проводится по телефону 666 2727, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Пациенту сообщат дату и промежуток времени, в течение которого медики нанесут визит. Вакцинационные бригады работают по будням с 9 до 18 часов. Медсестра на месте будет также определять, сможет ли пациент самостоятельно отправиться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же для введения следующей дозы человеку вновь понадобится услуга вакцинирования на дому.