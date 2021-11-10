Исследование: почти треть жителей Эстонии не осознают опасности употребления алкоголя у водоемов

”Несмотря на то, что в общем осведомлённость людей о водной безопасности хорошая и большинство оценивают риски, связанные с водой, адекватно, всё равно большая часть жителей страны не чувствует опасности, употребляя алкоголь близ водоёма. Хотя 69% населения признают нулевую терпимость к алкоголю и водным развлечениям, 19% считают, что легкое опьянение разрешено для водителей воднотранспортного средства, а 10% считают, что легкое опьянение разрешено во время плавания, рыбалки или вождения воднотранспортного средства”, — подвёл итоги исследования эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала и подчеркнул, что на самом деле около водоёма или в воде опасно находиться и в состоянии лёгкого опьянения. ”Выпивший человек быстрее устаёт и могут возникнуть рефлекторные расстройства. Нередки и такие ситуации, когда человек, употребивший крепкий напиток, не может правильно оценить свои навыки плавания. Так, достаточно всего пары неприятностей и купание или рыбалка для него могут стать последними в жизни”, — сказал Виркала.

Также печальный факт, что оценка людьми необходимости спасательных жилетов и средств защиты для плавания на лодке или при передвижении по льду значительно снизилась со времени последнего исследования. ”Если два года назад 90% людей считали очень важными спасательные жилеты и защитное снаряжение, то теперь 69%”, — говорит Микко Виркала. Такое отношение прослеживается и в поступках людей. Из ответивших на вопросы исследования, лишь 62% подтвердили, что надевают спасательный жилет при катании на лодке. Два года назад результат был 70%. ”Снижение чувства опасности — это плохой знак. Спасательные жилеты и другое защитное снаряжение — первые вспомогательные средства, которые помогут спастись и удержаться в чрезвычайной ситуации. В этом отношении, конечно, нельзя идти на уступки. Отсутствие средств защиты может иметь очень печальные последствия".