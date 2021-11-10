У получивших бустерную дозу могут возникнуть проблемы с ковид-сертификатами

При этом собственного мобильного приложения по проверке паспортов вакцинации в Эстонии все еще нет и контроль производится через браузер на kontroll.digilugu.ee, что неудобно, если нужно проверить большое количества клиентов при помощи мобильного телефона. Многие учреждения и заведения используют созданные в других европейских странах приложения, которые и выдают ошибку в случае с бустерными дозами если с момента их ввода прошло менее двух недель и человек сделал себе новую справку. Отрицательный ответ всплывает и при проверке на kontroll.digilugu.ee, если в качестве страны проверки выбрать, например, Испанию или Голландию.