У получивших бустерную дозу могут возникнуть проблемы с ковид-сертификатами
При этом собственного мобильного приложения по проверке паспортов вакцинации в Эстонии все еще нет и контроль производится через браузер на kontroll.digilugu.ee, что неудобно, если нужно проверить большое количества клиентов при помощи мобильного телефона. Многие учреждения и заведения используют созданные в других европейских странах приложения, которые и выдают ошибку в случае с бустерными дозами если с момента их ввода прошло менее двух недель и человек сделал себе новую справку. Отрицательный ответ всплывает и при проверке на kontroll.digilugu.ee, если в качестве страны проверки выбрать, например, Испанию или Голландию.
Решение простое: в течение двух недель после получения бустерной дозы надежнее всего пользоваться старым сертификатом безопасности, полученным после второй дозы (в случае с Janssen после первой).
И еще один момент: если человек до этого получил одну дозу, например, Janssen или у него одна доза плюс перенесенное заболевание и после этого он вводит дополнительную дозу, то справка о вакцинации начинает действовать не сразу. Новый документ начинает действовать спустя 7 дней после вакцинацией Pfizer и спустя 14 дней после вакцинации Moderna. До этого времени человек может пользоваться старой справкой.