Российский фигурист сбежал в США. Его отец — двукратный олимпийский чемпион

"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я решил, что это неплохой вариант. Конкуренция? Главное, там был интерес ко мне."

Проблем с юридической стороны не возникнет. Мои родители переехали в США в 1998-м, когда отец завершил карьеру. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сарой Хьюз, Сашей Коэн. Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Оно уже есть”, — приводит слова фигуриста ”Спорт-экспресс”.