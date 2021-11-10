10.11.2021, 15:10
Российский фигурист сбежал в США. Его отец — двукратный олимпийский чемпион(2)
Фото: Scanpix
Российский фигурист Артур Дмитриев рассказал, что решил выступать за сборную США. Но выступить на Олимпиаде в Пекине не успеет.
"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я решил, что это неплохой вариант. Конкуренция? Главное, там был интерес ко мне."
Проблем с юридической стороны не возникнет. Мои родители переехали в США в 1998-м, когда отец завершил карьеру. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сарой Хьюз, Сашей Коэн. Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Оно уже есть”, — приводит слова фигуриста ”Спорт-экспресс”.
Отец фигуриста — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.