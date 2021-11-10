Новый порядок назначения алиментов: законопроект направлен на первое чтение

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон сообщил, что в настоящий момент многие родители, обязанные платить алименты, невольно превратились в должников, так как выплата минимальных алиментов стала им не по силам. Более сложным стал и процесс решения в суде связанных с алиментами споров. Установление четких критериев поможет упростить и ускорить работу судов.

”При назначении алиментов в первую очередь следует исходить из интересов детей. Безусловно, не в их интересах ситуация, когда родитель не в состоянии платить алименты и это становится поводом для новых конфликтов, — сказал Юргенсон. — Наша цель — сократить число споров и сделать так, чтобы родители самостоятельно могли решить свои разногласия. Согласно законопроекту, при формировании размера алиментов необходимо исходить из реальных потребностей ребенка, возможностей родителя и времени, которое родитель проводит с ребенком. Также необходимо учитывать, сколько детей находится на иждивении у родителя, кому платятся пособия на ребенка и пособия многодетным семьям”.

По словам члена комиссии Тармо Круузимяэ, при производстве по законопроекту важно выяснить, был ли достигнут подходящий всем компромисс.

”В этом году минимальный размер алиментов составляет 292 евро в месяц на одного ребенка. Так как алименты привязаны к размеру минимальной заработной платы, они будут расти с каждым годом, — сказал Круузимяэ. — Согласно законопроекту, базовая сумма для назначения алиментов составит 200 евро, к которым ежегодно будет добавляться 3 % от средней брутто-зарплаты за прошлый год. Если семейные пособия поступают второму родителю, то половина суммы пособий вычитается из суммы алиментов. Суд имеет право увеличить или уменьшить размер алиментов, исходя из разницы в доходах родителей и учитывая потребности ребенка. Я хочу убедиться, что предложенное в законопроекте решение устроит все стороны”.