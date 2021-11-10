Обжалованию не подлежит: наличие антител нельзя сравнивать с вакцинацией

На самом деле эти люди не были вакцинированы, но у них имелись антитела к коронавирусу. Часть заявителей переболели COVID более 180 дней назад, часть — в неизвестное время, поэтому у них не было действующего ковид-сертификата.

Таллиннский административный суд постановил, что Правительство Республики должно выдать спецразрешение, что и было сразу сделано. Однако правительство оспорило постановление суда первой инстанции и Таллиннский окружной суд вынес решение в пользу правительства.

Окружной суд согласился с представлявшими интересы правительства адвокатами Антсом Нымпером и Кайри Килги в том, что в ситуации противоречивых результатов научных исследований следует исходить из принципа предосторожности.

”Окружной суд подчеркнул необходимость защищать жизнь и здоровье людей и обеспечивать жизнеспособность системы здравоохранения, поэтому правительству следует проявлять осторожность и устанавливать ограничения”, — пояснили Нымпер и Килги.

Также уездный суд счел, что у заявителей имеется возможность пройти бесплатную вакцинацию и таким путем без особых усилий достичь цели жалобы, которая заключалась в возможности участвовать в жизни общества в той же степени, что и вакцинированные люди.

Никаких противопоказаний к вакцинации у заявителей не имеется. Решение Таллиннского окружного суда окончательно и обжалованию не подлежит.