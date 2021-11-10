ВИДЕО RusDelfi | Михкельсон: у Лукашенко нет желания остановиться, необходимы дипломатические шаги и санкции

Вчера, 9 ноября, на сцене Vaba Lava в Таллинне состоялся спектакль Error 403 Белорусского свободного театра о трагических событиях в Минске в августе 2020 года. После спектакля режиссеры Николай Халезин и Наталья Коляда обсудили с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном события в Беларуси.

Михкельсон отмечает, что Эстония заинтересована в первую очередь в том, чтобы в нашем регионе была стабильность и безопасность. По его словам, происходящее сейчас на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией — это самый серьезный кризис безопасности за последние 30 лет.

В связи с этим, как отмечает депутат, необходимо активно вести переговоры с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить эскалацию происходящего.

Михкельсон уверен, что происходящее выгодно тем, кто сейчас находится у власти в Беларуси, в частности — Александру Лукашенко. ”И я думаю, что это и в интересах Российской Федерации. Поскольку мы слышали от министра иностранных дел (Сергея Лаврова — прим.) и других российских чиновников, что они видят в том, что происходит на границах Польши, угрозу безопасности России. Поэтому понятно, что Лукашенко без одобрения Российской Федерации этого не делает”, — говорит Михкельсон, отмечая, что эти события надо рассматривать в тандеме.

”Премьер-министр Польши сказал, что за всем этим мы должны видеть интерес России”, — добавляет он, не исключая, что гиператака на соседей — Латвию, Литву и Польшу, а также текущий кризис могут привести к очень опасным последствиям.

”Я не вижу, что у Минска и Лукашенко сейчас есть желание остановиться. Надо остановить его теми дипломатическими шагами и санкциями, которые есть у ЕС и других западных государств”, — комментирует депутат Рийгикогу.