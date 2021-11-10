Полиция просит отозваться женщину, которая помогла пострадавшей в ДТП пенсионерке

По словам ее родственников, пострадавшей помогла одна говорившая по-эстонски женщина, на которой была белая куртка, а в руках две сумки.

В связи с выяснением обстоятельств ДТП полиция просит эту женщину, а также самого велосипедиста или самокатчикa, и всеx, кто мог видеть это происшествие, связаться с полицией по адресу merle.krenstrauch@politsei.ee или номеру 612 5683.

Старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Мерле Кренштраух сказала, что поступок женщины, которая заметила нуждающуюся в помощи пенсионерку и помогла ей, достоин похвалы.

„После ДТП многие люди находятся в шоке и действуют интуитивно. Но надо запомнить самое главное — если в ДТП есть пострадавшие, надо позвонить на номер 112 и действовать согласно инструкциям сотрудника Центра тревоги", — напомнила Кренштраух.