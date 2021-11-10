ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском: о ситуации с коронавирусом, вакцинации и организации учебного процесса

В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, а также вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев.

Речь пойдет о ситуации с коронавирусом в Таллинне, пунктах консультирования и вакцинации от Covid-19, организации учебного процесса в городских школах, а также присвоении Таллинну титула Города музыки UNESCO.