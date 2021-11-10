Сервис доставки Wolt будет продан американцам за 7 млрд евро

Финская курьерская компания Wolt будет продана американцам. Ее купит оперирующий в той же сфере гигант Doordash.

Стоимость сделки — 7 млрд евро. Речь идет о крупнейшей в истории Финляндии бизнес-сделке. Она будет полностью оплачена акциями. Ожидается, что купля-продажа будет закрыта в первой половине 2022 года.

После перехода в собственность американской компании Wolt продолжит свою деятельность в Финляндии под тем же именем, предоставляя те же услуги. Также с точки зрения клиентов, курьеров и торговцев, пользующихся услугами Wolt, работа сервиса останется без изменений.

По оценке Wolt, сделка принесет в госказну Финляндии около 600 млн евро налогов.

В настоящее время Wolt, основанный в 2014 году группой молодых людей во главе с Мики Кууси, действует в 23 странах, на компанию работает свыше 4 тысяч человек.

Исполнительный директор Кууси останется во главе компании и войдет в руководство Doordash в случае осуществления сделки. Одновременно с этим Кууси займет пост начальника международных операций Doordash.

Штаб-квартира Wolt останется в Хельсинки. В финской столице будут сконцентрированы все международные операции Doordash.