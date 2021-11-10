ВИДЕО| "Эффективное лекарство от коронавируса в Эстонии уже есть". Пресс-конференция Департамента здоровья
В начале пресс-конференции Мари-Анне Хярма отметила, что последнее время наблюдается тенденция снижения заболеваемости, прежде всего в Таллинне, менее всего — в Ида-Вирумаа.
”Тенденция к снижению, скорее всего, — результат роста чувства опасности, регионального дистанционного обучения, ужесточения контроля и увеличения темпа вакцинации”, — отметила Хярма.
В свете этого рекомендаций по введению новых масштабных ограничений правительству дано не будет, но и ослаблять действующие нельзя. Обсуждение возможности ослабления ограничений может начаться только, когда количество пациентов в больнице ощутимо снизится. Ситуация в больницах по-прежнему серьезная. Тенденция к снижению должна продолжаться в течение двух месяцев, прежде чем мы сможем говорить об улучшении по части стационарного лечения.
Кийк в свою очередь тоже отметил, что внедрять масштабные ограничения сейчас неразумно, однако и в противоположном направлении идти рано. ”Говорить об ослаблении ограничений нельзя”, — заявил он.
Самое лучшее лекарство — вакцина
”Параллельно мы ведем работу над тем, чтобы Эстония получила лекарства от COVID-19. На настоящий момент нет ни одного разрешения на продажу. Но Эстония сделает все от себя зависящее, при необходимости выделим дополнительные средства, если какое-то лекарство получит разрешение, чтобы это лекарство было и у нас”, — сказал министр. Тем не менее, по его словам, самое эффективное лекарство в Эстонии уже есть. ”Самое лучшее лекарство — это вакцина”, — подчеркнул он.
”Положительную динамику мы наблюдаем и по части надзора. То есть, если раньше мы видели, что 85% посетителей предприятий носят маску, то сейчас это уже 95%”, — сообщил Таго Трей.
”К сожалению, на прошлой неделе мы выявили 60 человек, в отношении которых нам пришлось возбудить дело о проступке. Кроме того, наш фокус по-прежнему остается на самих фирмах с точки зрения того, как они проверяют ковид-сертификаты. Из 500 проверенных фирм предписание получили 20”.
Трийн Суви согласилась с Кийком, что ни от одного лекарства нет такой пользы, как от вакцинации. "Если мы посмотрим на препараты от коронавируса, которые в настоящее время проходят оценку, то их можно разделить на две группы. Одна группа лекарств — это те, которые работают против вируса. Они вмешиваются в действие вируса на определенном этапе его жизнедеятельности и снижают его распространение в организме. Вторая группа препаратов предназначена для подавления воспалительных процессов. Эти лекарства по сути уже имелись раньше, они не были разработаны специально для лечения COVID-19”.
По словам Суви, предварительную оценку сейчас проходят молнупиравир. Европейское агентство по лекарственным средствам ожидает от производителя заявку на получение разрешения на продажу, тогда можно будет приступить к официальной оценке. Молнупиравир помогает вирусу блокировать собственное размножение в организме. Ожидается, что к официальная оценка будет готова в конце декабря-начале января.
Смотрите запись трансляции!
Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 9 636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 359, или 14,1% от общего количества тестов.