ВИДЕО| "Эффективное лекарство от коронавируса в Эстонии уже есть". Пресс-конференция Департамента здоровья

В начале пресс-конференции Мари-Анне Хярма отметила, что последнее время наблюдается тенденция снижения заболеваемости, прежде всего в Таллинне, менее всего — в Ида-Вирумаа.

”Тенденция к снижению, скорее всего, — результат роста чувства опасности, регионального дистанционного обучения, ужесточения контроля и увеличения темпа вакцинации”, — отметила Хярма.

В свете этого рекомендаций по введению новых масштабных ограничений правительству дано не будет, но и ослаблять действующие нельзя. Обсуждение возможности ослабления ограничений может начаться только, когда количество пациентов в больнице ощутимо снизится. Ситуация в больницах по-прежнему серьезная. Тенденция к снижению должна продолжаться в течение двух месяцев, прежде чем мы сможем говорить об улучшении по части стационарного лечения.

Кийк в свою очередь тоже отметил, что внедрять масштабные ограничения сейчас неразумно, однако и в противоположном направлении идти рано. ”Говорить об ослаблении ограничений нельзя”, — заявил он.

Самое лучшее лекарство — вакцина

”Параллельно мы ведем работу над тем, чтобы Эстония получила лекарства от COVID-19. На настоящий момент нет ни одного разрешения на продажу. Но Эстония сделает все от себя зависящее, при необходимости выделим дополнительные средства, если какое-то лекарство получит разрешение, чтобы это лекарство было и у нас”, — сказал министр. Тем не менее, по его словам, самое эффективное лекарство в Эстонии уже есть. ”Самое лучшее лекарство — это вакцина”, — подчеркнул он.

”Положительную динамику мы наблюдаем и по части надзора. То есть, если раньше мы видели, что 85% посетителей предприятий носят маску, то сейчас это уже 95%”, — сообщил Таго Трей.

”К сожалению, на прошлой неделе мы выявили 60 человек, в отношении которых нам пришлось возбудить дело о проступке. Кроме того, наш фокус по-прежнему остается на самих фирмах с точки зрения того, как они проверяют ковид-сертификаты. Из 500 проверенных фирм предписание получили 20”.