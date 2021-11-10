10.11.2021, 10:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Когда в Эстонии появится лекарство от коронавируса? Пресс-конференция Департамент здоровья
Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья участвуют и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк, представитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей и руководитель отдела биологических препаратов Лекарственного департамента Трийн Суви.
Главные темы: эпидемиологическая ситуация, вакцинация и ожидаемые лекарства от коронавируса.
Смотрите прямую трансляцию!
Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 9 636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 359, или 14,1% от общего количества тестов.