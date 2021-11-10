Новости Эстонии
10.11.2021, 10:50

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Когда в Эстонии появится лекарство от коронавируса? Пресс-конференция Департамент здоровья

 
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Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья участвуют и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк, представитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей и руководитель отдела биологических препаратов Лекарственного департамента Трийн Суви.

Главные темы: эпидемиологическая ситуация, вакцинация и ожидаемые лекарства от коронавируса.

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Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 9 636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 359, или 14,1% от общего количества тестов.