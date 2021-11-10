Отказавшиеся от вакцинации служащие Сил обороны обратились в суд

К настоящему моменту в Таллиннский административный суд поступило десять жалоб, связанных с отказом от вакцинации и увольнением.

Часть жалоб были индивидуальными, часть — коллективными, сообщила пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

По шести жалобам суд еще не вынес решения. Одна жалоба была отклонена, подателю было дано время на уточнение жалобы.

Три жалобы суд принял в производство и удовлетворил ходатайство о первичной правовой защите, запретив Силам обороны издавать указ об освобождении данных заявителей от службы.

В сентябре главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем сказал Delfi, что учреждение не может никого заставить вакцинироваться, но те, кто хочет продолжать службу в Силах обороны, должны пройти вакцинацию. "Кто не хочет, может выбрать другую сферу деятельности", — сказал Херем.