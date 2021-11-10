Эстонский стартап помогает интернет-магазинам общаться с людьми на всех языках мира(1)
"Даже если интернет-магазин на одном языке, около 25-30% его посетителей предпочитают общение на другом языке. Это большая аудитория, с помощью нашей технологии можно увеличить конверсию обычных посетителей в покупатели. ONOFF, Büroomaailm, Aatrium, Kehapood и многие другие интернет-магазины уже используют нашу технологию", — рассказала Сандра Роосна, основатель компании ТranslateWise.
Изпользуя коммерческие и более точные технологии нейро-машинного перевода, ТranslateWise меняет ландшафт обслуживания клиентов, позволяя проводить общение с переводом в реальном времени. Каждый интернет-магазин сам решает, показать переписку с переводом, или клиент видит её только на выбранном языке общения.
В эстонских интернет-магазинах делает покупки значительное количество клиентов, родными языками которых являются русский, финский, шведский, латышский, немецкий, итальянский.
Почему важно иметь в интернет-магазине профессиональный центр поддержки клиентов?
Современные потребители не хотят долго ждать ответа по электронной почте. Стоит подчеркнуть, клиент должен покинуть интернет-магазин и перейти в почту, что не выгодно для магазина. Многие пробуют запустить чат-бота, но несмотря на достижения в области алгоритмов обработки естественного языка, по статистике в 80% случаях бот не понимает специфический запрос. Это тратит время и нервы.
Так же не совершенен и традиционный телефонный разговор, так как не даёт возможности передать изображения или ссылку на товар.
Специалист по обслуживанию не может иметь два телефонных звонка одновременно, но благодаря достижениям в области технологий три разговора в реальном времени на разных языках стал очень простым и эффективным способом обслуживания клиентов. Поэтому качество работы службы поддержки клиентов зависит от возможностей чата на сайте, а возможности чата могут повлиять на увеличения продаж.
Исследования показывают, около 95% миллениалов и представителей поколения X предпочитают общаться через чат, даже около 80% покупателей в возрасте 35-45 уже тоже предпочитают онлайн общение при необходимости.
Конкурентное преимущество
Чат на веб-сайте или в интернет-магазине может быть значительным конкурентным преимуществом, если он правильно настроен. Часто клиенты не довольны решениями чата, которые слишком навязчивы, просят ввести данные перед тем, как вообще появляется возможность задать вопрос и спустя 15 минут ответа так и нет.
"Мы взяли в фокус дружелюбность. Наш чат не выскакивает, не запрашивает данных клиента, а предлагает реальную помощь. Всего за 2 минуты на любой сайт можно добавить центр поддержки, где есть многоязычный чат, форма е-майла, телефонные номера и ЧАВО. Клиентам такое решение нравится", — добавила Роосна.
По словам компании такая функциональность помогает удерживать посетителя на странице продукта, получить ответы на свои вопросы и быстрее принять решение о покупке.
Чат TranslateWise является удобным и доступным решением. Пробный период 30 дней бесплатный, без обязательств; далее месячная плата составляет 19 евро для одного пользователя, и 49 евро для команды поддержки клиентов.