Кошка стала причиной пожара в частном доме

В Рапласком уезде сработал датчик дыма и угарного газа Nublu. Центр управления G4S сообщил контактному лицу о том, что неоднократно поступают сигналы пожарной тревоги, и клиент попросил отреагировать на сигнал. Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил в частном доме возгорание — потушить его удалось при содействии представителя клиента. Люди в инциденте не пострадали.

Причиной возгорания стала кошка, которая прошла по индукционной плите и включила ее, в результате чего загорелась стоявшая на плите бутербродница. Ущерб ограничился испорченной бутербродницей.

”В тот же день сигнал пожарной тревоги поступил из Харьюмаа. Там прибывший на место экипаж обнаружил, что брат владельца одного частного дома забыл выключить электроплиту, и масло в стоявшей на плите сковороде задымилось. Ущерб ограничился подгоревшей сковородой, но в доме находились четыре кошки, для которых последствия могли быть куда более трагическими. Поэтому просим людей быть осторожными и перед уходом из дома проверять, выключена ли плита и погас ли огонь в печи”, — подытожил директор дивизиона обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Чтобы в отсутствие хозяев кошки не включили плиту и не устроили пожар, после приготовления еды стоит убирать посуду с плиты или блокировать плиту, если есть такая функция.