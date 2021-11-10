За сутки в Эстонии выявлено 1359 случаев заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По состоянию на утро 10 ноября в больнице находятся 563 зараженных коронавирусом пациента. Из них 438 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 319, или 72,9%, не вакцинированы и 119, или 27,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни. Умерло 14 зараженных коронавирусом: 49-летняя женщина, двое 61-летних мужчин, 71-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летние мужчина и женщина, 84-летняя женщина, трое 87-летних мужчин, 89-летняя женщина, двое 91-летних мужчин.

За последние сутки проанализировали 9 636 результатов теста, из которых 1 359 оказались положительными. Из получивших положительный тест 849 не были вакцинированы и 510 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8 651 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 468. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 93 403 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58%.

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