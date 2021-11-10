Малообеспеченные пенсионеры Ласнамяэ могут до конца недели получить комплекты помощи

”Комплект помощи включает различные продукты и бытовую химию без запаха, упакованные в два отдельных пакета. С помощью этих комплектов мы хотим немного облегчить положение малообеспеченных пенсионеров по старости”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Для получения комплекта помощи человек соответствовать следующим критериям:

+он зарегистрирован в Ласнамяэ;

+он проживает в одиночку (т. е. в его квартире не должно быть зарегистрировано никого кроме него) и

+он получает пенсию по старости, а его ежемесячный доход составляет менее 582 евро.

”Подчеркну, что для получения пакета помощи установлены конкретные критерии и нет смысла приходить на место и пытаться их обойти. Важно отметить, что значение имеет информация в регистре народонаселения, т.е. то, что в вашей квартире не зарегистрировано никого кроме вас”, — добавил Свет.

Комплекты помощи можно получить в управе района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54 до 12 ноября. Предварительная регистрация не требуется. Для получения комплекта помощи следует предъявить удостоверяющий личность документ, так мы обеспечим, что помощь будет оказана всем нуждающимся. Раздача комплектов помощи является единовременной акцией, а не ежемесячным пособием.