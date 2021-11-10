В Ласнамяэ столкнулись легковушка и грузовик

Около девяти часов произошла авария на 27 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Рапламаа, где 78-летний мужчина на микроавтомобиле Ligier столкнулся с двигавшимся по главной дороге грузовым автомобилем Scania под управлением 57-летнего мужчины. Водителя мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также вчера в 09:50 произошла авария на перекресте Смуули теэ и Паэкааре в Таллинне. По предварительным данным, 46-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Touran столкнулась с двигавшимся по главной дороге грузовым автомобилем Scania под управлением 44-летнего мужчины. Водителя Volkswagen доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.