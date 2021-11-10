Gulagu.net опубликовал новое видео изнасилований заключенных

В 13-минутном ролике рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными. Как говорят в Gulagu.net, в записи представлены ”доказательства совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области, в результате которых пыткам и унижениям подверглись люди”.

Заключенные, участвовавшие в пытках, снимали происходящее на служебные видеорегистраторы, полученные в отделе безопасности ОТБ-1, утверждают правозащитники.

В Gulagu.net заявили, что пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ, которые согласовывали свои действия с первым заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом Анатолием Рудым.

Во ФСИН не комментировали новую публикацию правозащитников.

В октябре Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в ОТБ-1 в Саратове. После публикации следствие возбудило несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Правозащитники получили 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных от Сергея Савельева, который, отбывая тюремное заключение, работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице. После публикации видео Савельев уехал во Францию, где попросил политического убежища. В России его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и объявили в розыск.