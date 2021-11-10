ВИДЕО | Персонал авиабазы Эмари спас пилота разбившегося истребителя. Это были учения

По сценарию учений за пределами авиабазы разбился истребитель союзников. Личному составу предстояло найти и спасти пилота, а также потушить обломки самолета.

”Подобные тренировки позволяют отработать стандартные процедуры и наладить взаимодействие между различными подразделениями”, — объяснил начальник спасательной и пожарной службы авиабазы младший лейтенант Аллар Сийроя.

Впервые подобные учения проводятся за пределеами воинской части. По словам младшего лейтенанта Сийроя, все задействованные в тренировке силы хорошо справились с заданием.

Основные задачи авиабазы Эмари сводятся к готовности принимать авиацию союзников в мирное, кризисное и военное время, обеспечению дежурного звена истребителей миссии воздушной полиции НАТО и организации летной работы в пользу Сил обороны.

Функциональность базы обеспечивают современная инфраструктура и техника.