Новости Эстонии
10.11.2021, 07:20

В Таллинне состоится Балтийская конференция по обороне и безопасности

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Siim Verner Teder/Kaitsevägi
Сегодня, 10 ноября, в Таллинне состоится ежегодная Балтийская конференция по обороне и безопасности, которая на этот раз посвящена будущему НАТО, а также угрозам и вызовам для его северо-восточного крыла.

В конференции принимают участие министр обороны Калле Лаанет, министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, заместитель генерального секретаря НАТО Патрик Тернер и командующий Северо-Восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Славомир Войцеховский.

Конференцию откроет президент Алар Карис, вечером накануне мероприятия представителей НАТО, союзников и партнеров, а также экспертов в области политики обороны и безопасности приветствует премьер-министр Кая Каллас.

”За последнее десятилетие мир сильно изменился, но, к сожалению, не в сторону стабильности — в нем возникли новые угрозы и вызовы. Технологическое развитие, гражданские кризисы вдобавок к военным конфликтам, усиление Китая, обострение борьбы за власть — все это влияет и на НАТО. В то же время Россия остается угрозой, которую нельзя недооценивать, поэтому НАТО должен сосредоточиться на надежном сдерживании и военной защите”, — отмечает директор конференции Мартин Хурт из Международного центра обороны и безопасности.

Балтийская конференция по обороне и безопасности 2021 ”На пороге новой стратегической концепции НАТО. Какие угрозы и вызовы будут определять защиту северо-восточного крыла НАТО в 2030 году?” из-за пандемии COVID-19 пройдет в ограниченном формате: мероприятие посетят только приглашенные гости, вакцинированные от COVID-19 или перенесшие его в течение последних 180 дней.

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