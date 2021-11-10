В Таллинне состоится Балтийская конференция по обороне и безопасности

”За последнее десятилетие мир сильно изменился, но, к сожалению, не в сторону стабильности — в нем возникли новые угрозы и вызовы. Технологическое развитие, гражданские кризисы вдобавок к военным конфликтам, усиление Китая, обострение борьбы за власть — все это влияет и на НАТО. В то же время Россия остается угрозой, которую нельзя недооценивать, поэтому НАТО должен сосредоточиться на надежном сдерживании и военной защите”, — отмечает директор конференции Мартин Хурт из Международного центра обороны и безопасности.