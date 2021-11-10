В Таллинне состоится Балтийская конференция по обороне и безопасности(19)
В конференции принимают участие министр обороны Калле Лаанет, министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, заместитель генерального секретаря НАТО Патрик Тернер и командующий Северо-Восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Славомир Войцеховский.
Конференцию откроет президент Алар Карис, вечером накануне мероприятия представителей НАТО, союзников и партнеров, а также экспертов в области политики обороны и безопасности приветствует премьер-министр Кая Каллас.
”За последнее десятилетие мир сильно изменился, но, к сожалению, не в сторону стабильности — в нем возникли новые угрозы и вызовы. Технологическое развитие, гражданские кризисы вдобавок к военным конфликтам, усиление Китая, обострение борьбы за власть — все это влияет и на НАТО. В то же время Россия остается угрозой, которую нельзя недооценивать, поэтому НАТО должен сосредоточиться на надежном сдерживании и военной защите”, — отмечает директор конференции Мартин Хурт из Международного центра обороны и безопасности.
Балтийская конференция по обороне и безопасности 2021 ”На пороге новой стратегической концепции НАТО. Какие угрозы и вызовы будут определять защиту северо-восточного крыла НАТО в 2030 году?” из-за пандемии COVID-19 пройдет в ограниченном формате: мероприятие посетят только приглашенные гости, вакцинированные от COVID-19 или перенесшие его в течение последних 180 дней.