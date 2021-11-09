Директора школ будут сами решать, какие классы отправлять на дистанционное обучение

"Сегодня мы обсудили с директорами школ ситуацию. К сожалению, мы должны констатировать, что за прошедшую неделю количество очагов увеличилось, увеличилось и количество инфицированных. Но мы видим, что ситуация, скорее, стабилизируется, и надеемся, что больше не будет значительного ухудшения", — сказал Михаил Кылварт в интервью "Актуальной камере".

Мэр отметил, что необходимо по-прежнему держать ситуацию под контролем, но поскольку ситуация в разных школах разная, было принято решение, что в следующие две недели, определять, какие классы отправлять на дистанционное обучение, будут директора школ.

"На следующий двухнедельный период было принято решение провести ротацию и на дистанционное обучение перейдут другие классы. Решения о том, как это будет происходить, с учетом ситуации в каждой школе будут принимать директора школ", — пояснил мэр и добавил, что одна из задач — вывести классы, которые до этого были на дистанционном обучении, на контактное обучение.