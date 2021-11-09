Цены на газ в Европе упали после возобновления поставок "Газпрома"

Оптовые цены на газ в Европе упали во вторник, 9 ноября, после сообщения о том, что российский энергетический гигант "Газпром", по его собственным данным, начал реализацию плана по увеличению поставок газа в европейские хранилища. План и маршруты подачи газа в пять европейских подземных хранилищ были одобрены "Газпромом", говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее, поздним вечером 8 ноября, "Газпром" восстановил поставки по трубопроводу Ямал-Европа. Как свидетельствуют данные из Германии, на которые ссылается агентство Reuters, объемы поставляемого газа выросли до самого высокого уровня почти за две недели.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" завершить заполнение российских газовых хранилищ к 8 ноября. Впоследствии компания должна была "начать постепенно увеличивать объем газа в подземных хранилищах Европы — Австрии и Германии". При этом глава российского государства добавил, что запланированные поставки "создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке в Европе в целом", напоминает агентство AFP.

Россию обвиняют в газовом шантаже

Европа получает около трети своего природного газа из России. В то же время, учитывая растущий спрос и сравнительно низкий уровень заполнения хранилищ, спотовые цены на газ осенью значительно выросли. При этом европейские политики не раз обвиняли Москву в том, что она использует поставки газа в Европу для оказания давление на немецкие регулирующие органы с целью добиться скорейшей сертификации нового газопровода "Северный поток — 2", проложенного по дну Балтийского моря. В Кремле эти обвинения отвергают.