Эстонская сборная привезла с чемпионата мира по культуризму и фитнесу три медали

Эстонскую сборную на чемпионате мира представляло 25 спортсменов.

Две бронзовые медали завоевали девушки в юношеской категории "артистический фитнес" — Анна Багаутдинова (среди 16-20 лет) и Мэрили Пальмиссаар (среди 21-23 года). Ещё одну медаль среди мастеров (35-39 лет) завоевала Кадри Таммоя, в категории "фитнес-бикини" (164+ см).

Помимо медалистов, удачно выступили и другие ребята:

В категории фитнес-бикини 5 место заняли: Оливия Хермлин (166+) среди 16-20 лет и Ксения Гундяева (160 см) среди 21-23 лет. Расмус Клаос занял 6 место, среди юниоров 16-20 лет, в категории мужской бодибилдинг.

8 место заняли Кармен Кийер среди мастеров (35-39 лет), в категории бодифитнес и Регина Целик в фитнес-бикини 164см.

9 место заняли: Эгерт Ойов в классическом бодибилдинге, Тийа Кааре в бодифитнес-158см, Регина Целик в артистическом фитнесе -163+см,Расмус Клаос в классик физик среди 16-23 лет, Эвелин Райг в мастерах (40-44 лет) бикини.

10 место заняли: Элизабет Атамански в фитнес-бикини (21-23 лет), Лийс Мариан Тоомсе в фитнес-бикини — 172см,Оливия Хермлин в фитнес-бикини — 172+