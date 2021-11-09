09.11.2021, 20:16
ГРАФИК | Используй возможность. Сегодня ночью электричество стоит копейки(3)
После скачка цен на электричество многие стали реже использовать его днем, так как ночью цена намного дешевле.
Сегодня ночью, судя по отчетам Таллиннской биржи, цены на электричество упадут до крайне низкой отметки. Завтра после 23 часов стоимость за киловатт будет еще ниже.
Из-за роста цен, потребителям будет компенсироваться 50 процентов от платы за сетевую услугу, и льгота будет действовать в отношении электроэнергии, потребленной с октября по март.