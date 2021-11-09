Эстонских кинолюбителей ожидает обширная программа лучших российских фильмов года

”Russian Film Festival в Эстонии — это очередной важный шаг для нашего сотрудничества с Балтийским регионов. В прошлом году на Таллиннском кинофестивале ”Темные ночи” Россия была представлена фильмами в различных программах, а также стала фокусной страной на Industry@Tallinn&Baltic Event. В 2021 году мы привозим в Таллинн наш новый проект Russian Film Festival с разнообразной программой, которая позволит публике из стран Балтии узнать больше о российских фильмах и талантах. Эстония, страны Балтии и Скандинавии в целом очень важны с точки зрения сотрудничества в области создания контента. Уже есть хорошие примеры успешной совместной работы, например, ”Купе номер 6” (совместное производство с Финляндией, Эстонией и Германией) и ”Капитан Волконогов бежал” (совместное производство с Эстонией и Францией). Мы надеемся, что Russian Film Festival наряду с нашим участием в Industry@Tallinn&Baltic Event в результате принесет плоды в виде новых возможностей в международной коммуникации, креативной индустрии и кинопроизводстве”, — прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.

Четыре заслуживающих внимания российских фильма будут представлены как в кинотеатрах на месте, так и онлайн на VOD-платформе Elisa Stage. Онлайн-показы будут доступны с субтитрами на эстонском и английском языках сразу после завершения фестиваля, то есть с 29 ноября:

• ”Совесть” — криминальная драма Алексея Козлова (2021). Действие фильма происходит в 1920 годах, когда Россия переживала серьезный политический кризис. Главный герой расследует смерть своего брата, но становится свидетелем гораздо более сложных политических тайн и событий. Фильм уже получил положительные отзывы в рядах критиков и был награжден тремя призами на 24-м Шанхайском международном кинофестивале. Фильм покажут на PÖFF и KinoFF.

• ”Блокадный дневник” — драма 2020 года, снятая Андреем Зайцевым, которая принесла ему премию за лучшую режиссуру на 11-м Пекинском кинофестивале. Сюжет вращается вокруг разных судеб и событий во время блокады Ленинграда в 1942 году. Отменная операторская работа в сочетании с иммерсивным повествованием, которое вызывает у зрителя чувство присутствия. Фильм покажут на KinoFF.

• ”Последняя „Милая Болгария”” — трагикомедия Алексея Федорченко (2021). События фильма происходят в 1943 году. Молодой агроном пытается восстановить практически исчезнувший сорт яблок и расследует странное преступление. В основу сценария легла повесть российского писателя-сатирика Михаила Зощенко ”Перед восходом солнца”. По политическим причинам повесть была опубликована лишь в 1973 году в США, через 40 лет после завершения. Фильм будет показан на PÖFF и KinoFF.

• ”Станиславский. Жажда жизни” — документальный фильм Юлии Бобковой (2020), снятый в России, Великобритании и США. Фильм подробно рассматривает все аспекты жизненного пути и творчества Константина Станиславского, известного театрального деятеля, новатора и создателя метода актерской техники, названной его именем. ”Станиславский. Жажда жизни” — это история его жизни в восприятии различных режиссеров и актеров. Фильм будет показан на PÖFF и KinoFF.