Эстонских кинолюбителей ожидает обширная программа лучших российских фильмов года

Кроме того, целый ряд российских фильмов вошел в разные программы фестиваля:

• ”Оторви и выбрось”, реж. Кирилл Соколов (главная конкурсная программа PÖFF);

• ”Межсезонье”, реж. Александр Хант (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film, фестиваль-спутник PÖFF);

• ”Родитель”, реж. Влад Фурман (конкурс молодежных фильмов PÖFF);

• ”Жизнь-паскуда”, реж. Варя Яковлева (конкурс анимационных фильмов на PÖFF Shorts);

• ”Огурцы”, реж. Леонид Шмельков, совместное проивзодств России и Франции (конкурс анимационных фильмов на PÖFF Shorts);

• ”Собаки пахнут морем”, реж. Анастасия Лисовец (PÖFF Shorts, конкурс новых талантов: анимация).

• ”Нуучча”, реж. Владимир Мункуев (Current Waves)

• ”Брайтон, 4”, реж. Леван Когуашвили (Current Waves)

• ”Амурская Голгофа”, реж. Юлия Сергина (Doc@PÖFF)

• ”Китобой”, реж. Филипп Юрьев (Discovery Showcase)

• ”Ничья”, реж. Елена Ланских (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film);

• ”Вне зоны доступа”, реж. Анна Курбатова (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film);

• ”Приключения экспоната”, реж. Алена Олейник (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film).