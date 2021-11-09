Эстонских кинолюбителей ожидает обширная программа лучших российских фильмов года(7)
Russian Film Festival были инициирован в 2020 году и был успешно проведен уже в 16 странах мира с 200 000 зрителями. Фестиваль организует РОСКИНО — государственная организация, представляющая российскую индустрию аудиовизуального контента на международных рынках при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино.
”Russian Film Festival в Эстонии — это очередной важный шаг для нашего сотрудничества с Балтийским регионов. В прошлом году на Таллиннском кинофестивале ”Темные ночи” Россия была представлена фильмами в различных программах, а также стала фокусной страной на Industry@Tallinn&Baltic Event. В 2021 году мы привозим в Таллинн наш новый проект Russian Film Festival с разнообразной программой, которая позволит публике из стран Балтии узнать больше о российских фильмах и талантах. Эстония, страны Балтии и Скандинавии в целом очень важны с точки зрения сотрудничества в области создания контента. Уже есть хорошие примеры успешной совместной работы, например, ”Купе номер 6” (совместное производство с Финляндией, Эстонией и Германией) и ”Капитан Волконогов бежал” (совместное производство с Эстонией и Францией). Мы надеемся, что Russian Film Festival наряду с нашим участием в Industry@Tallinn&Baltic Event в результате принесет плоды в виде новых возможностей в международной коммуникации, креативной индустрии и кинопроизводстве”, — прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.
Четыре заслуживающих внимания российских фильма будут представлены как в кинотеатрах на месте, так и онлайн на VOD-платформе Elisa Stage. Онлайн-показы будут доступны с субтитрами на эстонском и английском языках сразу после завершения фестиваля, то есть с 29 ноября:
• ”Совесть” — криминальная драма Алексея Козлова (2021). Действие фильма происходит в 1920 годах, когда Россия переживала серьезный политический кризис. Главный герой расследует смерть своего брата, но становится свидетелем гораздо более сложных политических тайн и событий. Фильм уже получил положительные отзывы в рядах критиков и был награжден тремя призами на 24-м Шанхайском международном кинофестивале. Фильм покажут на PÖFF и KinoFF.
• ”Блокадный дневник” — драма 2020 года, снятая Андреем Зайцевым, которая принесла ему премию за лучшую режиссуру на 11-м Пекинском кинофестивале. Сюжет вращается вокруг разных судеб и событий во время блокады Ленинграда в 1942 году. Отменная операторская работа в сочетании с иммерсивным повествованием, которое вызывает у зрителя чувство присутствия. Фильм покажут на KinoFF.
• ”Последняя „Милая Болгария”” — трагикомедия Алексея Федорченко (2021). События фильма происходят в 1943 году. Молодой агроном пытается восстановить практически исчезнувший сорт яблок и расследует странное преступление. В основу сценария легла повесть российского писателя-сатирика Михаила Зощенко ”Перед восходом солнца”. По политическим причинам повесть была опубликована лишь в 1973 году в США, через 40 лет после завершения. Фильм будет показан на PÖFF и KinoFF.
• ”Станиславский. Жажда жизни” — документальный фильм Юлии Бобковой (2020), снятый в России, Великобритании и США. Фильм подробно рассматривает все аспекты жизненного пути и творчества Константина Станиславского, известного театрального деятеля, новатора и создателя метода актерской техники, названной его именем. ”Станиславский. Жажда жизни” — это история его жизни в восприятии различных режиссеров и актеров. Фильм будет показан на PÖFF и KinoFF.
Кроме того, целый ряд российских фильмов вошел в разные программы фестиваля:
• ”Оторви и выбрось”, реж. Кирилл Соколов (главная конкурсная программа PÖFF);
• ”Межсезонье”, реж. Александр Хант (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film, фестиваль-спутник PÖFF);
• ”Родитель”, реж. Влад Фурман (конкурс молодежных фильмов PÖFF);
• ”Жизнь-паскуда”, реж. Варя Яковлева (конкурс анимационных фильмов на PÖFF Shorts);
• ”Огурцы”, реж. Леонид Шмельков, совместное проивзодств России и Франции (конкурс анимационных фильмов на PÖFF Shorts);
• ”Собаки пахнут морем”, реж. Анастасия Лисовец (PÖFF Shorts, конкурс новых талантов: анимация).
• ”Нуучча”, реж. Владимир Мункуев (Current Waves)
• ”Брайтон, 4”, реж. Леван Когуашвили (Current Waves)
• ”Амурская Голгофа”, реж. Юлия Сергина (Doc@PÖFF)
• ”Китобой”, реж. Филипп Юрьев (Discovery Showcase)
• ”Ничья”, реж. Елена Ланских (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film);
• ”Вне зоны доступа”, реж. Анна Курбатова (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film);
• ”Приключения экспоната”, реж. Алена Олейник (21-й фестиваль молодежного и детского кино Just Film).
Фильмы в главной конкурсной программе PÖFF — вне конкурса:
• ”Капитан Волконогов бежал” реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов (совместное производство России, Эстонии и Франции), премьера которого состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале;
• ”Купе номер 6”, реж. Юхо Куосманен (совместное производство России, Эстонии, Финляндии и Германии). Эта драма выиграла Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля и была выдвинута Финляндией на ”Оскар” в категории ”Лучший фильм на иностранном языке”.
О РОСКИНО
РОСКИНО — государственная организация, представляющая российскую индустрию аудиовизуального контента на международных рынках; национальный оператор по продвижению фильмов, сериалов и анимации, а также креативного потенциала и копродукционных возможностей с Россией. Компания также выступает в роли индустриального эксперта и организует специальные образовательные программы для талантливых российских продюсеров, режиссеров, актеров. РОСКИНО занимается продвижением российского контента на международных кинорынках и других индустриальных мероприятиях под брендом Russian Content Worldwide, а также организует фестивали российского кино за рубежом под брендом Russian Film Festival.
О Russian Film Festival
Russian Film Festival — проект, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. RFF ставит своей целью знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино до документалистики, сериалов и анимации. В 2020 году фестиваль прошел в четырех странах (Австралия, Мексика, Испания, Бразилия) в онлайн формате. В 2021 году RFF стартовал в Аргентине, Чили, Уругвае, затем продолжился в Казахстане, Южной Корее, Бразилии, Китае, Мексике, Узбекистане, Израиле, Индии, Латвии и других странах, собрав уже более 200 тысяч зрителей. В 2021 году формат RFF включает как онлайн-показы, так и ”гибридную модель” с интеграцией в известные международные кинофестивали, а также традиционные очные мероприятия. Всего в 2021 году фестивали российского кино пройдут в более чем 15 странах.
О Фонде кино
Фонд кино — это российская государственная некоммерческая организация, главной деятельностью которой является дистрибьюция фильмов с целью поддержания национальной киноиндустрии, создания благоприятных условий для производства высококачественных фильмов в соответствии с национальными интересами и для популяризации национального кино в Российской Федерации и за ее пределами.
О Таллиннском кинофестивале ”Темные ночи”
Таллиннский кинофестиваль ”Темные ночи” (PÖFF) — фестиваль, проводимый ежегодно с 1997 в Таллинне, столице Эстонии. За время своего существования ”Темные ночи” стали одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Европе, который принимает более 1000 гостей и профессионалов индустрии, а также более 160 журналистов. На фестивале показывают более 250 игровых фильмов, а также 300 короткометражных и анимационных фильмов, которые ежегодно смотрят более 80 000 зрителей. С 2014 года фестиваль аккредитован FIAPF для проведения международной конкурсной программы наряду с другими 14 мировыми фестивалями категории ”А”.