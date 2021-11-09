Парламенты Балтийский стран и Польши: безоговорочно осуждаем и выступаем против эскалации кризиса режимом Александра Лукашенко

Сегодня во второй половине дня председатели комиссий по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики, Сейма Латвийской Республики, Сейма Литовской Республики и Сейма Республики Польша провели видео-совещание в связи с ситуацией на границе между Польшей и Беларусью и выступили с совместным заявлением.

”Мы, председатели комиссий по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики, Сейма Латвийской Республики, Сейма Литовской Республики и Сейма Республики Польша, безоговорочно осуждаем и выступаем против создания и эскалации режимом Александра Лукашенко кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью, также являющихся внешними границами Европейского союза и НАТО. Это — беспрецедентный феномен, организованный властями Беларуси для дестабилизации ситуации в наших странах и в Европейском союзе в целом.

Недопустимо использовать людей, граждан третьих государств, в качестве живых щитов в циничных политических играх, цель которых — отвлечь внимание общества Беларуси от незаконного применения власти. Продолжение этой деятельности неминуемо приведет к серьезному гуманитарному кризису, в ответе за который будут власти в Минске. Тревожит, что власти Беларуси получили поддержку этой деятельности в виде кампании по дезинформации, которую проводит Российская Федерация.

Мы призываем власти Европейского союза и все государства-члены незамедлительно принять меры с целью введения новых, более обширных и серьезных санкций против лиц и институтов, ответственных за кризис.

Мы поддерживаем решение польских властей временно закрыть границу на пропускном пункте Кузница Белостоцкая — Брузги с целью борьбы с попытками нелегального пересечения границы, которому способствуют службы Беларуси.

Мы призываем все государства и имеющие соответствующие полномочия международные организации постоянно оказывать давление на власти Беларуси, чтобы завершить этот кризис как можно скорее”.

Заявление подписали:

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон

Председатель комиссии по иностранным делам Сейма Латвийской Республики Рихардс Колс

Председатель комиссии по иностранным делам Сейма Литовской Республики Жигимантас Павилёнис

Председатель комиссии по иностранным делам Сейма Республики Польша Марек Кухцинский