В Кесклинне продолжается бесплатный вывоз листьев

”Спрос очень большой — установленные в микрорайонах контейнеры, которые регулярно опустошаются, заполняются очень быстро. Большинство листьев уже опали с деревьев и поэтому горожане усердно занимаются уборкой во дворах, компостируют отходы садовых и озеленительных работ или относят их в специальные контейнеры. Все реже для этого используются полиэтиленовые мешки — сбор листьев без них бережет природу и делает компостирование более удобным”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Она добавила, что контейнеры предназначены только для утилизации отходов садовых и озеленительных работ, а также осенних листьев. Утилизация других видов мусора в контейнерах запрещена. Также стоит подчеркнуть, что отходы садовых и озеленительных работ и листья, в свою очередь, нельзя выбрасывать в контейнеры для бытового мусора, поскольку это сырье для повторного использования.

Места для установки контейнеров были выбраны на основе полученной от местных жителей обратной связи.

Месторасположение контейнеров в Кесклинне:

по адресу Луйте 46 (Луйте)

на парковке улицы Ялгпалли/Асула (Китсекюла и Уус-Мааильм)

по адресу Адамсони 34 (Кассисаба)

на площадке улиц Татари/Уус-Татари около бывшего здания суда (Веэренни)

около парка Вайкне на улице Магазини (Веэренни)

на парковке улицы Иманта у Плеэкмяэ (Кельдримяэ и Юхкенталли)

на парковке улицы Весивярава по адресу Весивярава 34 (Кадриорг)

на углу улиц Куристику и Ору (Кадриорг)

Листья можно также отвезти на городские станции переработки отходов, где от жителей бесплатно принимаются отходы озеленения и садовых работ (от одного лица до шести 100-клиограммовых мешков). Адреса станций можно найти здесь.