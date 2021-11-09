09.11.2021, 17:56
Уроженца Эстонии подозревают в продаже нескольких тонн контрафактного алкоголя в Санкт-Петербурге
Foto: Heiki Rebane
Более четырёх тонн контрафактного спиртного изъяли оперативники экономической полиции в Калининском районе Петербурга. Предполагаемый организатор подпольного бизнеса родом из Эстонии, сообщает "Фонтанка".
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 9 ноября, алкогольное производство действовало в двух гаражах на Учительской улице. Изъято 4 тонны 200 литров спиртного, 167 коробок контрафактных сигарет, оборудование, бутылки, узнаваемые марки. Разброс продукции впечатлил полицейских. В гаражах к продаже готовили как коньяк и водку, так и коктейли, например мохито.
”А пахнет как!” — оценил один из сотрудников, осматривая пятилитровую бутылку с красным вином.
По версии полиции, заведует обоими цехами один хозяин — 46-летний уроженец Эстонии. На видео мужчина рассказывает, как закупал спирт на ”Авито” для перепродажи. Его доставили в отдел, где допросят в качестве подозреваемого.