Уроженца Эстонии подозревают в продаже нескольких тонн контрафактного алкоголя в Санкт-Петербурге

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 9 ноября, алкогольное производство действовало в двух гаражах на Учительской улице. Изъято 4 тонны 200 литров спиртного, 167 коробок контрафактных сигарет, оборудование, бутылки, узнаваемые марки. Разброс продукции впечатлил полицейских. В гаражах к продаже готовили как коньяк и водку, так и коктейли, например мохито.