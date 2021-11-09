В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет

Главный санитарный врач Петербурга постановил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса жителей города старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, пишет "Медуза".

Первым компонентом вакцины власти обязали привиться до 15 декабря 2021 года, вторым — до 15 января 2022 года.

Как сообщает ”Фонтанка”, среди прочего требование об обязательной вакцинации распространили на сотрудников любых организаций, работающих в аэропорту ”Пулково”, а также в портах.

Кроме того, прививка стала обязательной для всех учащихся профессиональных училищах и вузах старше 18 лет, которым нужно пройти практику за пределами учебных заведений.