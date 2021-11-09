Суд посчитал, что распоряжение правительства о карантинных требованиях может противоречить Конституции

Суд проанализировал распоряжение правительства от 28 мая под номером 212 и названием ”Введение карантина для лиц с диагнозом COVID-19 или лиц, получивших положительный результат теста, и лиц, находившихся в тесном контакте с ними”.

Данное распоряжение было выдано со ссылкой на управомочивающую норму, установленные Законом о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними, который позволяет правительству вводить карантин для предотвращения или пресечения распространения особо опасного инфекционного заболевания за пределы эпидемического очага. Суд, однако посчитал, что данная норма может не соответствовать Конституции, поскольку имеет крайне общий характер. Суд отметил, что карантин сопровождается ограничением свободы передвижение, а также ограничением ряда других основных прав, например, права на образование, выбор места работы и свободу самоутверждения.

"Установленный в Конституции принцип демократии требует, чтобы все существенные ограничения основных прав были предусмотрены законом в четкой и исчерпывающей форме и предоставленное исполнительной государственной власти полномочие должно ограничиваться уточнением деталей ограничений или неизбежно необходимым, с учетом того, что принятие закона требует времени”, — считает суд.

По предварительной оценке окружного суда, правительство может иметь полномочия вводить карантин только на ограниченный срок. Однако в данном случае управомочивающей нормой не определяется максимальная продолжительность карантина или частота, с которой можно устанавливать карантин для одного человека. Таким образом, согласно постановлению под номером 212 человек может быть обязан соблюдать карантин неоднократно, в зависимости от близких контактов с больными.

Один только риск такого карантина должен быть важным для демократического общества, и, учитывая распространение вируса COVID-19 и продолжительности эпидемии, полномочие может быть слишком общим, отмечает суд.