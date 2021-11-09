У Rimi в странах Балтии новый гендиректор. Предыдущий занимал этот пост 14 лет

”Я ценю возможность, предоставленную мне ICA Group, возглавить Rimi в странах Балтии. Благодаря сильному бренду, проверенному качеству продуктов и услуг и команде высококвалифицированных и преданных своему делу коллег у нас есть хорошие перспективы для дальнейшего роста сети Rimi в странах Балтии в ближайшие годы”, — комментирует Гедрюса Бандзявичюса, вновь избранный генеральный директор Rimi.

”Я хотел бы поблагодарить всех моих замечательных коллег в Эстонии, Латвии и Литве, а также всю группу ICA за 23 прекрасных года совместной работы. Преданность и энтузиазм работников Rimi в странах Балтии, которые я чувствовал все эти годы, стали основой нашего успешного путешествия. Я уверен, что под руководством Гедрюса так и продолжится”, — говорит Эдгар Сеземанн, уходящий генеральный директор Rimi в странах Балтии.

”Во время работы Эдгара сеть магазинов Rimi хорошо развивалась как с точки зрения продаж, так и с точки зрения прибыльности, что сделало Rimi одной из самых успешных компаний розничной торговли в странах Балтии. Теперь я очень рад приветствовать Гедрюса Бандзявичюса в качестве нового генерального директора Rimi в странах Балтии. Он сыграл ключевую роль в достижении результатов Rimi в Литве, и мы надеемся на наше сотрудничество в управлении ICA Group”, — комментирует Пер Стрёмберг, исполнительный директор ICA Group.

Сегодня сеть Rimi в странах Балтии состоит из 289 магазинов и быстро развивающейся сети онлайн-торговли в трех странах Балтии. Общий оборот Rimi Baltic в 2020 году составил 1561,9 миллиона евро. Гедрюс Бандзевичюс будет работать вместе с Эдгаром Сеземанном в ноябре и декабре до последнего рабочего дня Эдгара 31 декабря 2021 года, когда Гедрюс Бандзевичюс станет членом руководства ICA Group.

Rimi в Эстонии является частью сети магазинов в странах Балтии, принадлежащей шведской компании ICA Group. Rimi представлена ​​в трех странах Балтии: Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee), Rimi Latvija SIA (www.rimi.lv) и Rimi Lietuva UAB (www.rimi.lt). В Rimi в странах Балтии работает более 12 300 человек.