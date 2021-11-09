"Решил уехать до конца месяца". Известный японский повар Хидэ Хираката все же покидает Эстонию

"Дорогие друзья в Таллинне! Я решил уехать из Эстонии до конца этого месяца", — написал Хираката 3 ноября. В подтверждение своих слов он устроил перед переездом распродажу товаров для готовки.

Куда он собирается переехать, Хираката не упомянул.

Ранее повар сообщил, что после ухода из ресторана Kampai!, который он основал, он хотел открыть в Таллинне новый ресторан, но столкнулся с проблемой, так как не мог найти подходящее помещение для того формата, который его интересовал.

Хидэ Хираката переехал в Эстонию в 2014 году и снискал известность общественности после того, как бесплатно накормил 915 таллиннцев. За эти годы он открыл в Таллинне два ресторана японской кухни — Washoku Story и Kampai!, оба из которых он позже покинул.