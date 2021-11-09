Невероятная история: бродячий кот из Иордании вернулся домой в Эстонию

В столице Аманне животное показали ветеринару, провели обследование здоровья и сделали необходимые для путешествия прививки. К сожалению, к отъезду Михкеля все документы оформить не успели, и Лассо остался у врача ожидать момента, когда сможет отправиться в новый дом.

Из-за пандемии кот смог начать свой путь в Эстонию только в середине марта. При этом в Швеции выяснилось, что документы и справка о вакцинации от бешенства были подделаны ветеринаром. Аэропорт предложил два варианта: либо усыпить животное, либо отправить обратно в Иорданию. Конечно же, было решено отправить Лассо обратно, где процесс оформления документов начался заново.

В сотрудничестве с Эстонским обществом защиты животных, Департаментом сельского хозяйства и продовольствия и жертвователями начался план по транспортировке Лассо домой. Все это время кот жил у волонтера. На вакцинацию животного и оформление новых действующих проездных документов ушло более шести месяцев.

Член съемочной группы Аэт и Лассо отправились домой в октябре. Хотя путешествие было долгим и напряженным, кот держался молодцом. ”Лассо — невероятно хороший попутчик. Он дружелюбный, обаятельный, и для находящегося в переходном возрасте кота чрезвычайно терпеливый и послушный. Во время нашего почти 15-часового путешествия он никого не оставил равнодушным”, — рассказала Аэт.