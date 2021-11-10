ТАБЛИЦА | Эстония вошла в десятку лучших стран для жизни экспатов

Согласно статистике, по всему миру сейчас проживает около 80 миллионов экспатов. Но что же они учитывают при выборе страны для переезда?

Исследование рассмотрело ряд факторов, среди которых были уровень счастья и благосостояния, здоровье, возможности для работы, качество жизни. Опираясь на эти факторы были выбраны страны, более всего подходящие для экспатов. Каждый пункт оценивался по шкале из 10, после чего получался общий балл для страны.

Таким образом Эстония заняла в топе 8 позицию. Местные экспаты оценили

свой уровень счастья в стране в 6.31, здоровье — в 6.89, возможности для работы — 7.85. Самую высокую оценку дали качеству жизни — 8.61, и таким образом общий балл составил 29.66.

Лучшей страной для переезда экспатов была признана соседняя Финляндия с общим баллом в 31.27, имеющая, кроме прочего, самую высокую оценку качества жизни — 8.81.

Второе и третье место заняли Австрия и Литва с 30.95 и 30.78 баллами соответсвенно. Третья Балтийская страна, Латвия, опередила Эстонию всего лишь на чуть-чуть и занял 7 место с общим баллом в 29.68.

Восьмую позицию Эстония разделяет с Чехией, набравшей также 29.66 баллов. В таблице ниже указаны баллы в следующем порядке: счастье, здоровье, работа, качество жизни, средний балл и общий балл.