15.11.2021, 11:40
Пропавший 64-летний Николай найден мертвым(10)
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Foto: Anni Õnneleid
Во вторник, 9 ноября, полиция просила помощи в поисках пропавшего в волости Йыгева 64-летнего Николая, которых уехал вечером 7 ноября из дома в деревне Тейлма на автомобиле Ford Focus серого цвета с регистрационным номером 165 TEX и не вернулся.
По словам родственников, он уехал, не объяснив причины. Телефона он с собой не взял. Ранее мужчина из дома на несколько дней не уходил. Друзья и знакомые в последние дни его не видели и не знали, где он может быть.
Было известно, что в машине было достаточно топлива, чтобы добраться и в другой конец Эстонии, но были основания полагать, что далеко от Йыгеваского уезда он не ехал. Раньше Николай не уезжал из дома дальше, чем в магазин на расстояние 10 км.
В понедельник, 15 ноября, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в субботу вечером принадлежащую Николаю машину нашли в Йыгевамаа, Николая нашли в машине, к сожалению, мертвым.