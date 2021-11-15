Пропавший 64-летний Николай найден мертвым

По словам родственников, он уехал, не объяснив причины. Телефона он с собой не взял. Ранее мужчина из дома на несколько дней не уходил. Друзья и знакомые в последние дни его не видели и не знали, где он может быть.

Было известно, что в машине было достаточно топлива, чтобы добраться и в другой конец Эстонии, но были основания полагать, что далеко от Йыгеваского уезда он не ехал. Раньше Николай не уезжал из дома дальше, чем в магазин на расстояние 10 км.

В понедельник, 15 ноября, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в субботу вечером принадлежащую Николаю машину нашли в Йыгевамаа, Николая нашли в машине, к сожалению, мертвым.