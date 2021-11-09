Полиция просит помощи в поисках пропавшего 64-летнего Николая

По словам родственников, он уехал, не объяснив причины. Телефона он с собой не взял. Ранее мужчина из дома на несколько дней не уходил. Друзья и знакомые в последние дни его не видели и не знают, где он может быть. Поиски автомобиля также пока не принесли результата.