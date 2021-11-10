Полиция просит помощи в поисках пропавшего 64-летнего Николая. Вы видели его автомобиль?

По словам родственников, он уехал, не объяснив причины. Телефона он с собой не взял. Ранее мужчина из дома на несколько дней не уходил. Друзья и знакомые в последние дни его не видели и не знают, где он может быть. Поиски автомобиля также пока не принесли результата.

Его рост примерно 180 см, он худощавого телосложения. На правой руке у него татуировка, при ходьбе он хромает на правую ногу. На нем были белая рубашка в голубую полоску, темные джинсы и темная обувь.

10 ноября Николая искали полицейские, добровольцы и вертолет Департамента полиции и погранохраны, но поиски не принесли результата.

Известно, что в машине было достаточно топлива, чтобы добраться и в другой конец Эстонии, но есть основания полагать, что он далеко от Йыгеваского уезда он не ехал. Раньше Николай не уезжал из дома дальше, чем в магазин на расстояние 10 км.

Если кто-то видел в последние дни этого мужчины или светло-серый Ford Focus, одно зеркало которого красного цвета, с номером 165 TEX, просим обязательно сообщить об этом полиции по номеру 112.